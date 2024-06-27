الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: مصر تملك جميع التخصصات فى القارة الإفريقية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال فعاليات مؤتمر "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على  الأمن الإقليمي والمصري"، حول الخطاب السياسي في منطقة القرن الإفريقي في هذه المرحلة، إن القرن الإفريقي جزء من هذه القارة وليست ككل وسيشمل ما يشمله الإعلام، من خلال مراكز الإغاثة الإنسانية أو مراكز البحوث المتخصصة، وبالتالي نرى أن الشأن الإفريقي لا يحظى باهتمام إعلامي كبير  بالداخل الإفريقي أو في الإعلام الدولي.

وأضاف أن مصر شهدت تأسيس مركز الإعلام السوداني وأصبحت بعده كلية الدراسات الإفريقية ولدينا الكثير من الأبحاث المتخصصة في إفريقيا، إلا أن الإعلام الدولي لا يهتم بإفريقيا والإعلام الغربي هناك نوافذ قليلة حول الاهتمام بإفريقيا، كما أن هناك تأثرًا بمصالح الدول، فالصراع الدولي بالقطع ينعكس على التغطية لما يحدث في القرن الإفريقي. 

وتابع "رشوان" أن مصر تملك تخصصات في القارة الإفريقية، كما أنه لا توجد منافذ وتغطية كل في إفريقيا بالأحداث والدراسات بالشأن الإفريقي نفسه، رغم توسع الشأن الإفريقي في الجامعات المصرية، كما أنه لا يجب أن يكون الشأن الإفريقي لا تغطية للحدث فقط. 

فعاليات القرن الإفريقي المصري 

 

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افتتح الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر المركز، بعنوان "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري".

وقال إنه تنبع أهمية الإقليم من موقعه الرابط بين القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، وإطلالته على أهم ممرات الملاحة الدولية، ما يجعله ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، ونقطة التقاء للعديد من مصالح القوى الإقليمية والدولية.

قال الدكتور إيهاب مصطفى عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، خلال فعاليات مؤتمر "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري"، إنه من الضروري تكاتف جميع مؤسسات الدول الإفريقية لإيجاد مقاربة مشتركة وطنية للتعامل مع التحديات المركبة التي يفرضها الواقع على الأمن القومي المصري ومنطقة الأمن القومي الإفريقي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العناصر والأمور التي يجب التركيز عليها، بما في ذلك فهم أدوار القوى الخارجية في القرن الإفريقي.

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