الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 4 متهمين فى قضية حريق ستديو الأهرام لـ10 يوليو

تأجيل محاكمة- أرشيفية
تأجيل محاكمة- أرشيفية

قررت محكمة جنح العمرانية تأجيل محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستديو الأهرام لجلسة 10 يوليو للإعلان بالدعوى المدنية للمدعين الجدد.

وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين ووجهت لهم تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين "ماهر.م"، و"محمد.م"، و"محمد.ف"، و"محمد.ج"، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كل من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

كما أن المتهمين "الأول"، و"الثاني" تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له، وكان ذلك على أثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما أصولهما المهنية والحرفية لمهنتهما، وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استديو الأهرام، فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها، ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنح العمرانية تأجيل محاكمة مسؤولي الكهرباء النيابة العامة حوادث الدستور

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس فى التجمع

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

الطفل أحمد ميدان عن "السراب": محظوظ بالعمل مع خالد النبوى (خاص)

النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل