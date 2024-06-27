تأجيل محاكمة 4 متهمين فى قضية حريق ستديو الأهرام لـ10 يوليو

قررت محكمة جنح العمرانية تأجيل محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستديو الأهرام لجلسة 10 يوليو للإعلان بالدعوى المدنية للمدعين الجدد.

وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين ووجهت لهم تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين "ماهر.م"، و"محمد.م"، و"محمد.ف"، و"محمد.ج"، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كل من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

كما أن المتهمين "الأول"، و"الثاني" تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له، وكان ذلك على أثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما أصولهما المهنية والحرفية لمهنتهما، وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استديو الأهرام، فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها، ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.