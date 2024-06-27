الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

الطفل أحمد ميدان عن "السراب": محظوظ بالعمل مع خالد النبوى (خاص)

الطفل أحمد ميدان
الطفل أحمد ميدان مع الفنان خالد النبوي

أعلن صناع مسلسل "سراب"  عن انطلاق تصوير العمل، الذي يعد النسخة العربية من المسلسل العالمي "Seven Types of Ambiguity"، وتعد النسخة الأولى من المسلسل الدرامي التليفزيوني الأسترالي.

وكشف الطفل أحمد ميدان، عن تفاصيل شخصيته ضمن أحداث مسلسل "سراب"، حيث يجسد دور نجل الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي.

وأكد "ميدان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "حقيقي مبسوط جدًا وفخور بشغلي مع الفنان خالد النبوي في مسلسل السراب، ومحظوط بالعمل معه هو وجميع طاقم العمل الفني".

يتكون المسلسل من 10 حلقات، من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبه من النجوم، مثل الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، ويتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين مثل هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

 

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

آخر أعمال الفنان خالد النبوي هو عرض فيلم اهل الكهف بالسينمات خلال الفترة الماضية، ويتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

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