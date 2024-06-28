الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز

حظ مواليد برج العذراء ليوم 28 يونيو 2024

برج العذراء
برج العذراء

يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج العذراء خلال السطور التالية:

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حظ مواليد برج العذراء الصحي:

يجب الحذر والحفاظ على صحتك اليوم.

فكر في تقليل تناول منتجات الألبان للحفاظ على معدل الأيض لديك.

تعتبر الأنشطة مثل المشي أو الجري ممتازة للحفاظ على مستويات الطاقة عالية، لكن تذكر أن تقوم بتمارين التمدد بشكل صحيح لتجنب الإجهاد، خاصة حول الوركين والفخذين.

حظ مواليد برج العذراء العاطفي:


لقد اصطف النجوم لإضفاء لمسة مفاجئة على حياتك الاجتماعية، خاصة إذا كنت تستضيف أو تحضر أي تجمعات اليوم. 

قد تكتشف جانبًا جديدًا لشخص تعرفه، مما قد يغير وجهة نظرك عنه بشكل كبير. 

يمكن لشخص لم تقابله كثيرًا من قبل أن يجذب اهتمامك فجأة بصفاته الحقيقية. 

رحب بالاكتشافات؛ قد تؤدي إلى صداقات مجزية أو حتى اتصال رومانسي.

حظ مواليد برج العذراء المهني:

يمثل بداية فترة واعدة في حياتك المهنية. 

يدعم المحاذاة الكوكبية إجراء تغييرات كبيرة، خاصة إذا كنت تشعر بالجمود في وظيفتك الحالية. 

ابق عينيك مفتوحتين للفرص الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ فقد يكون هذا هو الوقت المثالي للتحرك نحو شيء أكثر إشباعًا. 

لا تتردد في استكشاف الفرص التي تتوافق بشكل أوثق مع تطلعاتك المهنية.

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صفات مواليد برج العذراء:

القوة، لطيف، أنيق، يسعى إلى الكمال، متواضع، قوي الإرادة.

صعب الإرضاء، حب التملك.

العنصر: الأرض.

حاكم الإشارة: عطارد.

يوم الحظ: الأربعاء.

لون الحظ: رمادي.

رقم الحظ: 7.

حجر الحظ: حجر الياقوت.

الأبراج التي تتوافق مع برج العذراء:

برج الثور.
برج السرطان.
برج العقرب.
برج الجدي.
برج العذراء.
برج الحوت.

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