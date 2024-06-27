أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لـ"ديربي القناة" أمام المصري البورسعيدي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد “ديربي القناة” بين الإسماعيلي والمصري بدوري نايل

يواجه الإسماعيلي نظيره المصري البورسعيدي في ديربي القناة، عند دقات السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المصري بـ"ديربي القناة"

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد دسوقي، عماد حمدي، محمد نصر.

خط الوسط: عمر الساعي، عبدالرحمن مجدي، محمد مخلوف.

خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدي، إيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

كمال السيد، عصام صبحي، وحاتم سكر، خالد النبريصي، محمد بيومي، علي الملواني، محمد عبدالسميع، محمد خطار، هشام محمد.

تشكيل الإسماعيلي أمام المصري بديربي القناة

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري بـ"ديربي القناة"

ينقل ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر القناة ذاته، يقدمه الإعلامي كريم خطاب، رافقة الكباتن محمد صلاح أبو جريشه وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق على ديربي القناة محمد الشاذلي، ومراسل من أرض الملعب شريف عادل.

حكام ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري بدوري نايل

يقود ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بدوري نايل، تحكيميا محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، وسمير جمال حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.

حكام ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري

موقف الإسماعيلي بدوري نايل

يحتل الإسماعيلي، المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة من سبعة انتصارات، و10 تعادلات ومثلها هزيمة.

موقف الإسماعيلي بدوري نايل

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة الدور الأول من ديربي القناة، بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، بدوري نايل (موسم 2023/2024)