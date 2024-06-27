الخميس 27 يونيو 2024
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وزير الزراعة يشارك فى الاجتماع الوزارى الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع بركس بالعاصمة الروسية موسكو

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

غادر القاهرة صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة، والذي يعقد يوم 28 يونيو تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين‏"، برئاسة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية، وحضور وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس،
ومن المقرر أن يتحدث القصير أمام الجلسة الأولى للاجتماع، التي تتناول "استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي".

وسوف يستعرض القصير جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يطرح رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب تجمع البريكس.

القاهرة السيد القصير وزير الزراعة استدامة الزراعة الأمن الغذائي

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