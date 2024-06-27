الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصف مليون وحدة لمحدودى الدخل.. جهود الدولة فى قطاع الإسكان خلال 11 عامًا

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان

استعرضت قناة إكسترا نيوز، جهود الدولة المصرية في قطاع الإسكان خلال 11 عامًا.

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إنه تم تنفيذ نحو نصف مليون وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل في 25 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ نحو 100 ألف وحدة إسكان متوسط في 15 مدينة جديدة، كما عملت الدولة على تنفيذ نحو 25 ألف وحدة إسكان فاخر في 13 مدينة جديدة.

بالإضافة إلى تطوير 357 منطقة غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية بتكلفة تزيد على 63 مليار جنيه، وتطوير 60 منطقة غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة بتكلفة تزيد على 318 مليار جنيه.

أيضًا تم تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه، فضلًا عن إطلاق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 3% و8%.

الاسكان وحدات الإسكان وحدات محدودي الدخل اكسترا نيوز

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