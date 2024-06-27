فى ذكرى "الريس زكريا".. قصة دور خجل منه صلاح قابيل وهكذا وصفه يوسف إدريس

تحل اليوم الأربعاء، ذكري ميلاد الفنان صلاح قابيل، المولود في مثل هذا اليوم عام 1931، وهو أحد أبرز الأسماء في الدراما المصرية، ولا ينسي أحد دوره المميز في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، حيث برع في دور "الريس زكريا"، رجل المخابرات الذي درب وجند "جمعة الشوان".

أبرز أعمال الفنان صلاح قابيل

خلال مسيرته الفنية، قدم الفنان صلاح قابيل العديد من الشخصيات والأدوار التي علقت في ذهن الجماهير، منها دوره في فيلم الراقصة والطبال، فيلم لا شىء يهم، مسلسل ليالي الحلمية، والذي وافته المنية خلال تصويره، مما أوقع مؤلف المسلسل أسامة أنور عكاشة في مأزق، فاضطر إلى إنهاء شخصية "علام السماحي" من المسلسل نهائيًا.

شارك الفنان صلاح قابيل في عشرات الأفلام السينمائية، نذكر من بينها أفلام: زقاق المدق في دور "عباس الحلو"، زوجة محرمة، مسجل خطر، العقرب، الراقصة والسياسي، قضية سميحة بدران، اغتيال مدرسة، غرام الأفاعي، نواعم، بطل من ورق، المدبح، شهد الملكة، التوت والنبوت، دائرة الانتقام، المرأة الحديدية وغيرها العديد.

أما في مجال الدراما التلفزيونية، قدم صلاح قابيل العديد من الشخصيات خلال مسلسلات، زينب والعرش، بكيزة وزغلول، الحب وأشياء أخري، دموع في عيون وقحة، ليالي الحلمية، أفواه وأرانب، الحصار، غدا تتفتح الزهور، غير ذلك.

يوسف إدريس: صلاح قابيل يمكنه أن يقدم ما لم يقدمه محمود المليجي

وفي لقائه مع الإعلامي طارق حبيب ببرنامج "من الألف إلي الياء"، تحدث الكاتب يوسف إدريس، عن مشاهداته الفنية سواء في السينما أو المسرح، فقال: شاهدت مسرحيتين قبل أيام، مسرحية "اتنين تحت الأرض" للكاتب الشاب محمد سلماوي، ومسرحية "الواد سيد الشغال".

وعن رأيه في عادل إمام قال يوسف إدريس: هي ظاهرة غريبة جدا، أنا لا يمكن أدي عادل إمام مسرحية، لسبب أنه مؤلف مسرحي فهيألف مسرحية فوق مسرحيتي، هذا رجل عبقريته فيما يضيفه علي النص.

وعن فنانين يحرص "إدريس" على متابعة أعمالهم، أكد "إدريس": بيعجبني يوسف شعبان ومحمود عبد العزيز، بيعجبني فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين، بيعجبني نور الشريف وهو ممثل عظيم جدا. بيعجبني صلاح قابيل، الراجل ده السينما لسه مكتشفتوش، قاعدين يتكلموا عن محمود المليجي ولكن "قابيل" قادر يقدم أكتر..

وفي لقاء إعلامي له على إحدى الفضائيات العربية، وعن الدور الذي قدمه صلاح قابيل ويخجل منه أمام أولاده، قال "قابيل": هو عمل واحد فقط الذي وجدت فيه حرجا أمام أولادي أنني قدمته وأنا اللي كسبت الجولة هو دوري في مسلسل "زينب والعرش" والذي سمي زينب والناس، وفيه قدمت دور إنسان انتهازي غير سوي وشخصية غير محبوبة، وإنسان منافق. عرضت هذا الدور علي أولادي وهم كبار يفهمون في الفن فقرروا بالإجماع ألا أقوم بهذا الدور، إلا أن حبي للعمل ككل وللشخصية أغرتني بتقديم الدور وقد وفقني الله فيه ونجح جماهيريا.