الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة في تاريخ ألمانيا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل قانون الهجرة الجديد

ألمانيا
ألمانيا

قال العربي مرزوق مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن الأجانب المهاجرين لألمانيا التقدم للحصول على الجنسية الألمانية بشكل أسرع مما هو معتاد عليه، حيث دخل القانون حيث جيز التنفيذ بداية من اليوم وسط اعتراض من أحزاب المعارضة دخل بالبرلمان الألماني وعلى رأسهم حزب المسيح الديمقراطي حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وأضاف مرزوق، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزب الاشتراكي وحزب الخضر الذين يحكمون الآن ألمانيا بزعمة المستشار الألماني نفذا وعدهم الانتخابي، مشيرًا إلى أن هناك بندًا أساسيا اعترض عليها أحزاب المعارضة وهو بند السماح باذدواجية الجنسية، لأول مرة في تاريخ قانون التجنيس الألماني بداية من اليوم سيسمح بإزدواجية الجنسية في ألمانيا، ومن يتقدم للحصول على الجنسية الألمانية يمكنه الاحتفاظ بالجنسية الأم.

وأوضح أن المهاجر قد اندمج في المجتمع الألماني وقدم على الأقل أعمالًا اجتماعية جيدة في ألمانيا يمكن تقليص المدة إلى 3 سنوات حتى يمكنه الحصول على الجنسية الألمانية، مركدًا أن الشرط الرئيسي هو أن هذا المهاجر يعمل بدوام كامل ويعتمد على نفسه ولا يحصل على إعانات اجتماعية ويدفع الضرائب ويمكن الحصول على الجنسية بشكل سريع خلال ستة أشهر من التقدم بأوراقه.

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