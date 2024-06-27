الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأسس المسيحية للحياة الروحية عند آباء الكنيسة" فى مؤتمر الدراسات الآبائية

كنيسة
كنيسة

يطلق المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة، التابع للكنيسة الأرثوذكسية فعاليات المؤتمر التاسع والعشرين للدراسات الآبائية، وذلك خلال سبتمبر المقبل في بيت سان مارك.

يأتي المؤتمر التاسع والعشرون للدراسات الآبائية تحت عنوان‎: "أسس الحياة المسيحية الروحية عند آباء الكنيسة‎"‎.

يقدم محاضرات المؤتمر مجموعة من الآباء الأجلاء الأساقفة، والآباء الكهنة والسادة الأساتذة ‏الباحثين في المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة‎.‎

في السياق ذاته شارك الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين أمس، في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في مجمع الإعلام بمدينة السلام.

شمل الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة فيلمًا تسجيليًّا لتلاحم الشعب المصري قبل وأثناء وبعد الثورة.

وشهد الاحتفالية عددا من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بالقاهرة، وتسلّم نيافة الأنبا مكسيموس درع  الهيئة من رئيسها الدكتور ضياء رشوان.

المركز الأرثوذكسي للدراسات الأبائية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فعاليات المؤتمر التاسع والعشرون للدراسات الآبائية بيت سان مارك المؤتمر التاسع والعشرون للدراسات الآبائية ‎أسس الحياة المسيحية الروحية محاضرات المؤتمر الآباء الأجلاء الأساقفة

مواد متعلقة

رسالة البابا فرنسيس في اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تطلق ملتقى توظيف بالتعاون مع وزارة الشباب

البابا تواضروس يجتمع بأمانة خدمة الشباب في الإسكندرية

ختام دورة "فلتتأصل فينا" للآباء الكهنة بمعهد الرعاية والتربية

"الأدلة واضحة:علينا أن نستثمر في الوقاية" رسالة البابا فرنسيس باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات

ردود أفعال متباينة من طلاب الثانوية بحلوان حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طالبة: امتحان "الألمانى" فى مستوى الطالب المتوسط

الثانوية العامة 2024.. حرارة الجو لم تمنع أولياء الأمور من انتظار الطلاب بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فى ذكرى "الريس زكريا".. قصة دور خجل منه صلاح قابيل وهكذا وصفه يوسف إدريس

إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى فى مشاجرة بالشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل