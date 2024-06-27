"الأسس المسيحية للحياة الروحية عند آباء الكنيسة" فى مؤتمر الدراسات الآبائية

يطلق المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة، التابع للكنيسة الأرثوذكسية فعاليات المؤتمر التاسع والعشرين للدراسات الآبائية، وذلك خلال سبتمبر المقبل في بيت سان مارك.

يأتي المؤتمر التاسع والعشرون للدراسات الآبائية تحت عنوان‎: "أسس الحياة المسيحية الروحية عند آباء الكنيسة‎"‎.

يقدم محاضرات المؤتمر مجموعة من الآباء الأجلاء الأساقفة، والآباء الكهنة والسادة الأساتذة ‏الباحثين في المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية بالقاهرة‎.‎

في السياق ذاته شارك الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين أمس، في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في مجمع الإعلام بمدينة السلام.

شمل الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة فيلمًا تسجيليًّا لتلاحم الشعب المصري قبل وأثناء وبعد الثورة.

وشهد الاحتفالية عددا من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بالقاهرة، وتسلّم نيافة الأنبا مكسيموس درع الهيئة من رئيسها الدكتور ضياء رشوان.