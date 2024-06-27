الخميس 27 يونيو 2024
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رابط تقديم رياض الأطفال 2024.. خطوات التقديم والتسجيل

رياض الأطفال
رياض الأطفال

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024-2025، يزداد اهتمام أولياء الأمور بمعرفة خطوات التقديم والتسجيل لـمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات "المدارس التجريبية".

رابط تقديم رياض الأطفال 2024.. خطوات التقديم والتسجيل

في هذا الموضوع، يثدم لكم “الدستور”  شرحًا مُفصلًا حول رابط تقديم رياض الأطفال 2024، وشروط التقديم، وخطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة، وجميع المعلومات الهامة التي تهم أولياء الأمور.

شروط التقدم لرياض الأطفال 2024

  • ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات في أول أكتوبر من العام الدراسي الذي يتم التقديم فيه.
  • إحضار شهادة ميلاد حديثة للطفل مُصدقة من السجل المدني.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للأم أو الأب.
  • إحضار دفتر العائلة.
  • صورة شخصية حديثة للطفل.
  • شهادة صحية حديثة للطفل.
  • إحضار إيصال سداد رسوم التقديم.

خطوات التقديم والتسجيل لرياض الأطفال 2024:

  1. الدخول إلى رابط التقديم الإلكتروني: من هنا.
  2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب موجود.
  3. إدخال البيانات الشخصية للطفل وأولياء الأمور.
  4. اختيار المدرسة التي ترغب في التقديم لها.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة.
  6. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
  7. إرسال طلب التقديم.
  8. طباعة إيصال سداد رسوم التقديم.
  9. سداد رسوم التقديم في أي بنك من البنوك المُعتمدة.
  10. متابعة حالة طلب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط تقديم رياض الأطفال 2024

  • يمكنكم التقديم لرياض الأطفال 2024 إلكترونيًا من خلال الرابط التالي: من هنا.
  • يُفتح باب التقديم في بداية شهر يونيو من كل عام ويستمر حتى نهاية الشهر.
  • ننصحكم بالتقديم مبكرًا لتجنب الازدحام وضمان حصول أطفالكم على أماكن في المدارس التي تفضلونها.

معلومات مهمة لأولياء الأمور

  • يُمكنكم الاستعلام عن نتائج قرعة رياض الأطفال 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
  • يُمكنكم التظلم على نتائج قرعة رياض الأطفال خلال فترة محددة يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة.
  • يُمكنكم التواصل مع إدارة منطقة التعليم التابعة لكم للاستفسار عن أي معلومات متعلقة بالتقديم والتسجيل.
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