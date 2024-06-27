بطولة الكرة الشاطئية.. نجوم مصر في تحد ذهبي بمهرجان العلمين

تتوجه الأنظار صوب مهرجان العلمين 2024، بعد نجاح باهر حظت به النسخة الأولى للمهرجان الذي أُقيم صيف العام الماضي 2023.

وأصبحت مدينة العلمين وجهة عالمية بامتياز للسياحة والحياة العصرية، على امتداد الساحل الشمالي، وبعد نجاح ساحق للنسخة الأولى بالمهرجان، أصبح الانتظار والتشوق لزامًا لمعرفة ما سيجد من فعاليات ومنافسات في النسخة الثانية.

النسخة الأولى للمهرجان التي أُقيمت من يوم 13 يوليو، واستمرت لما يزيد عن 40 يومًا، تحت عنوان "العالم علمين"، وشهدت أحداثًا فنية، ترفيهية ورياضية عالمية، ومن المنتظر أن يستمر الاهتمام بالجانب الرياضي من حيث الفعاليات في ثاني نسخ مهرجان العلمين.

إحدى الفعاليات التي حظت باهتمام واسع خلال النسخة الأولى من مهرجان العلمين، كانت تحدي الجيل الذهبي في بطولة الكرة الذهبية، بمشاركة العديد من نجوم الكرة المصرية.

وشهدت النسخة السابقة من المهرجان بطولة تحدي الجيل الذهبي، بمشاركة أكثر من 40 نجمًا من نجوم كرة القدم المصرية، يأتي على رأسهم عماد متعب، أحمد حسن، حازم إمام، سيد معوض، محمد فضل، محمد ناجي جدو، أمير توفيق وخالد بيبو.

وتأهل فريق محمد فضل للمباراة النهائية للبطولة بعد إقصاء فريق الصقر بقيادة أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، ليضرب موعدًا مع فريق حسام غالي الذي انتصر على فريق حازم إمام.

وأقيمت المباراة النهائية لبطولة الكرة الشاطئية بين فريقى «محمد فضل» و«الكابيتانو حسام غالى»، وتُوج الفريق الأخير بعد مباراة مثيرة بنتيجة 7 أهداف مقابل 6.

الأحداث الرياضية في مهرجان العلمين لم تقتصر على فعاليات الكرة فقط، بل شهدت أيضًا منافسات في البادل والجودو ورياضة “تراياثلون” وغيرهم.

ومن المقرر أن تنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين 1 يوليو بـ نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان العلمين المنتظر في صيف 2024.