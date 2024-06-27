الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخماد حريق هائل فى شونة للكتان بشبرا ملس فى الغربية

حريق محصول الكتان
حريق محصول الكتان - أرشيفة

سيطرت قوات الحماية المدينة في الغربية على حريق هائل شبّ في إحدى شون الكتان بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى، حيث أسفر الحريق عن التهام محصول 100 فدان كتان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى شونة للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات مطافئ لمكان البلاغ ونجح رجال الإطفاء فى السيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي شون الكتان والمصانع الموجودة بالمنطقة.

شاب في العقد الثالث من العمر يتخلص من أسرته

وشهدت عزبة رستم، التابعة لقرية الشين بمركز قطور بالغربية واقعة مأساوية لم تشهدها من قبل، حيث قام شاب في العقد الثالث من العمر بالتخلص من أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحًا بالسكين وتقطعيهما إربًا وإشعال النيران في أجسادهم.   

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد محمد العسال بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس.   

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لمحل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود 3 جثث لسيدتين وشاب الجثة الأولي "والدة المتهم" في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي" أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامًا ويعمل محامي.

وبسؤال أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية. تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين الي ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شون الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية بمديرية أمن الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يؤكد المتابعة المستمرة لملف التصالح وتسهيل الإجراءات

محافظ الغربية يتابع التزام محلات طنطا بمواعيد الغلق الصيفية

رئيس جامعة طنطا يكرم الطلاب المتفوقين فى البطولات المحلية والدولية

سقوط سفاح عزبة رستم.. الأمن يتعقب المتهم ويضبطه داخل شقة ببلطيم

زراعة 530 شجرة بمركزي طنطا وكفر الزيات ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

محافظ الغربية يتابع التزام الورش بمواعيد الغلق الصيفية

محافظ الغربية يوجه بتشجير المحاور والطرق الرئيسية

قطع جثثهم وأشعل فيها النيران.. أول صورة للمتهم بارتكاب "مذبحة رستم" بالغربية

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فى ذكرى "الريس زكريا".. قصة دور خجل منه صلاح قابيل وهكذا وصفه يوسف إدريس

النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج

الطفل أحمد ميدان عن "السراب": محظوظ بالعمل مع خالد النبوى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل