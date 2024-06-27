إخماد حريق هائل فى شونة للكتان بشبرا ملس فى الغربية

سيطرت قوات الحماية المدينة في الغربية على حريق هائل شبّ في إحدى شون الكتان بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى، حيث أسفر الحريق عن التهام محصول 100 فدان كتان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى شونة للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات مطافئ لمكان البلاغ ونجح رجال الإطفاء فى السيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي شون الكتان والمصانع الموجودة بالمنطقة.

شاب في العقد الثالث من العمر يتخلص من أسرته

وشهدت عزبة رستم، التابعة لقرية الشين بمركز قطور بالغربية واقعة مأساوية لم تشهدها من قبل، حيث قام شاب في العقد الثالث من العمر بالتخلص من أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحًا بالسكين وتقطعيهما إربًا وإشعال النيران في أجسادهم.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد محمد العسال بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لمحل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود 3 جثث لسيدتين وشاب الجثة الأولي "والدة المتهم" في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي" أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامًا ويعمل محامي.

وبسؤال أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية. تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين الي ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.