شوشة: 30 يونيه «انتفاضة شعب» بكل فئاته ضد فئة ضالة اختطفت الوطن (صور)

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن ثورة 30 يونيه انتفاضة شعب بكل فئاته ضد الفئة الضالة التي اختطفت الوطن وحاولت تغيير هوية الشعب المصري علي مدار عام كامل.

أضاف المحافظ خلال الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيه الذي عقد في مجمع الإعلام بالعريش في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، الدكتور احمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وعبد الحميد عزب، مدير إعلام سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، أن كل مؤسسات الدولة دعمت ثورة الشعب ضد قوي الشر،حتي تخلصت البلاد من هذا الكابوس.

أشار المحافظ إلي أن ثورة 30 يونيه نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وأن في هذا اليوم رفض الشعب الوصاية من فئة أرادت أن تنصب نفسها علي شعب بأكمله.

قال المحافظ إن الشعب المصري استطاع إنهاء حكم الإخوان بعد عام و3 أيام قضاها في الحكم ارتكب خلالها أخطاء فادحة علي المستوي العالمي والداخلي ومحاولة أخونة الدولة واستقطاب الشعب وتقسيمه إلي مؤيد لمشروع النهضة الإخوانية ومعارض للمشروع الإخواني.

وبعت المحافظ، برقبة تهنئة إلي الرئيس السيسي الذين انحاز للشعب في ثورة 30 يونيه وانقذ الوطن من الفئة الضالة، وذلك نيابة عن أبناء محافظة شمال سيناء.

قال د.أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات إن ثورة 30 يونيه هي ثورة تصحيح المسار،وهي إرادة شعب ضد فئة ضالة حاولت اختطاف الوطن.

من جانبه، أكد عبد الحميد عزب،مدير إعلام سيناء، أن ثورة 30 يونيه انتفاضة شعب ضد قوي الشر،وانها صححت المسار،وهي بداية مرحلة جديدة من العمل من أجل رفعة وطننا الغالي مصر بقيادة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الشيخ مصباح العريف،رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن 60% من الشعب المصري من الشباب،فهم عماد الأمة وأساس تقدمها،وان الإسلام أولي أهمية كبيرة للاهتمام بالشباب،وان فخامة الرئيس مكن الشباب من القيادة من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشارت سهام عز الدين،عضو المجلس القومي للمرأة، أن المجلس القومي للمرأة أحد الأدوات الداعمة لثورة 30 يونيه،فالمراة المصرية كان لها دور كبير في دعم الثورة وحماية الأمن القومي المصري.

وأشارت إلي أن لثورة 30 يونيه انجازات كبيرة علي أرض الواقع من بينها تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،بجانب إقامة مشروعات تنموية كبيرة في شمال سيناء بعد أن عانت سيناء طويلًا خلال العقود الماضية وعلي رأسها انشاء جامعه العريش، مؤكدة إلي أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا في نجاح الثورة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، أن ثورة 30 يونيه كان لها فضل كبير علي شمال سيناء،من خلال القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والأمان وتنفيذ مشروعات كبري علي أرض المحافظة وإنشاء عدد من التجمعات التنموية وانشاء مدن الجيل الرابع، ما يمثل عبورا جديدا علي أرض المحافظة،موجها التحية لفخامة السيد الرئيس نيابة عن شباب شمال سيناء.

تضمن الاحتفال فيلم تسجيلي عن أبرز إنجازات ثورة 30 يونيه،وعدد من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقا العربية بثقافة شمال سيناء.

محافظ شمال سيناء خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه

محافظ شمال سيناء خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه

محافظ شمال سيناء خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه

محافظ شمال سيناء خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه

محافظ شمال سيناء خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه