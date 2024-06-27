«الأقارب عقارب».. «أمن قنا» يفك لغز العثور على جثة شاب أعلى المحور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، غموض واقعة العثور على جثة شاب بها طعنات آلة حادة (مطواة) على محور الشهيد باسم فكري في قرية المقربية، مركز قوص، جنوبي قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد العثور على جثة شاب كان مجهول الهوية وتبين بعد الفحص أنها لشاب يُدعى "م.ع" 20 عامًا، من بندر قوص، وبه طعنات آلة حادة مطواة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وأوضحت التحريات أن مرتكبي الواقعة اثنين متهمين أبناء عمومة المجني عليه لم يتخطى عمرهما الـ 20 عامًا، تخلصا منه بسبب خلافات مالية بينهم حيث كانوا لهم مبلغ مالي عليه وعند امتناعه على السداد قاما بقتله بآلة حادة وفرا هاربين.

وقبل مرور ساعات تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.