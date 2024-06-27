خدمات سياحية.. تطوير شامل بقرية الفواخير بمصر القديمة

واصلت جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف تطوير قرية الفواخير للمساهمة في رفع كفاءة وتطوير المهن التراثية والتي قاربت على الاندثار عبر خلق جيل جديد من جواهرجية الطين بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير، واللواء باسم عبد الحميد مدير مديرية الاسكان بالقاهرة واللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وممثلي إدارات الشئون القانونية وبحوث الإسكان بالمحافظة وحي مصر القديمة وعدد من التنفيذين.

خلال اللقاء، استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، موقف مقترحات اعمال التطوير بقرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة من خلال مدها بالخدمات المختلفة في اطار التطوير المستمر بها من خلال عرض تقديمي للاعمال المقترح اقامتها ومنها مقترح تنفيذ كافيتريا على أعلى مستوى لخدمة زائري القرية والعاملين بها الى جانب تنفيذ دورات مياه وساحة لانتظار السيارات الى جانب اعمال تنسيق الموقع العام.

واستعراضا لملامح التطوير تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من خلال عرض تقديمي مكونات المشروع ومنها اقامة مطعم سياحي ٥ نجوم على اجمالي مساحة بنائية للدورين ٢٢٤ متر مربع بسعة اجمالية ١٤٨ فرد على ان يكون الدور الارضي على مساحة ١٦٤ متر مربع بسعة ٦٤ فرد ويشمل صالة مطعم مكيفة ومطبخ واوفيس ودورات مياه والدور الاول على مساحة ١٦٤ متر مربع مكون من صالة مطعم مكيفة بمساحة ٦٠ متر مربع وبسعة ٤٤ فرد وتراس خارجي مفتوح مساحة ١٠٤ متر مربع بسعة ٤٨ فرد.

إلى جانب عمل برجولة خشبية بمساحة ٨٠ متر مربع مزودة بـ٢٠ مقعدًا الى جانب تركيب 20 نخلة، إضافة إلى انشاء ساحة انتظار سيارات واتوبيسات سياحية بسعة 10 اماكن انتظار اتوبيسات و20 مكانًا لانتظار سيارات، موجهًا بضرورة استخدام عناصر من الطبيعة مناسبة في أعمال الانشاءات والتشطيبات النهائية والتي تعبر عن هوية القرية والمنتجات والصناعات التي تنتج بها مع استخدام الوان دهان مميزة للكافتريا متناسبة مع باقي الوان دهانات الفواخير بالقرية.

كما ناقشت اللجنة موقف التعديات والاشغالات داخل القرية حيث وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووقف مثل هذه التعديات والتصدي لمثل هذه المخالفات خاصة في ظل اعمال التطوير المستمرة التي تشملها القرية والجاري اقامتها من خلال اقامة منطقة معرض مفتوح دائم وبازارت وكافيتريا ودورات مياه وغيرها من الخدمات بالقرية من خلال توفير فرص تسويقية للمنتجات عبر إقامة معرض مفتوح (كرنفال) يضم اعمال المتميزين من فناني قرية الفواخير والمثلثة بالفخاريين بعد انتهاء اعمال التطوير القائمة.