الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة منها السفينة (WADI ALKARNAK) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م، وعرضها 32 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيد على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27738 طنا تشمل: 7833 طن يوريا و1190 طن مولاس و3082 طن علف بنجر و2801 طن ملح و5691 طن رمل و7140 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49194 طنا تشمل: 8989 طن حديد و10500 طن ذرة و1001 طن حمص و1900 طن فول و962 طن خشب زان و6705 طن خردة و9947 طن سكر و8560 طن قمح و2187 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 630 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1646 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2610 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26316 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113628 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3574 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6611 حركة.

ميناء دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط دمياط

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