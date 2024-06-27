صرف مليون و419 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية أنه تم صرف مليون و419 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الـ 5 شهور الماضية، وذلك في الفترة من يناير حتى مايو 2024 على مستوى المحافظة، استفاد منهم 4396 أسرة.

وأضاف مختار أن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بـ الدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة، وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات مختار بناءً على التقرير الذي عرضه د.وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والذي أوضح أنه حال الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن بتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة، والبحث عن هذه الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

كما وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتورة نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية؛ لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لأهالينا بقرى ومدن ومراكز المحافظة.