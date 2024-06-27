بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة

وقع بنك مصر مؤخرًا، بروتوكول تعاون مع شركة راية لمراكز البيانات، لدعم برنامج بنك مصر "تقدر" لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، وقام محمد الصبان - رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس هشام عبد الرسول - الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بحضور محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المهندس نشأت فودة - المدير التنفيذي لشركة راية لمراكز البيانات، وعدد من قيادات البنك والشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون شركة راية لمراكز البيانات مع فريق الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر لتوفير خدمات متنوعة، مثل منصات استضافة مراكز البيانات، الأمن السيبراني، خدمات الدعم، والأنشطة التسويقية المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات الناشئة المشتركة في برنامج "تقدر"، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصري والعالمي.

برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر

برنامج "تقدر" هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفني والمالي على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة الي استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.

وأكد محمد الصبان رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون مع شركة راية لمراكز البيانات لتدعم برنامج بنك مصر "تقدر" لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، يعد استكمالا لدور بنك مصر في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول، حيث يقوم بنك مصر بمنح رواد الأعمال والشركات الناشئة كل الدعم اللازم للنهوض بهم ومساعدتهم على تجاوز كافة العقبات، حيث يعمل بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى لتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج من حزمة استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر، بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.

ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عبد الرسول - الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن فخره بهذا التعاون مع بنك مصر كشريك استراتيجي للابتكار الرقمي، مؤكدًا على التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي تعزز من كفاءة العمليات المصرفية وتلبية احتياجات العملاء بأعلى مستوى من الجودة، وتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة تحت مظلة برنامج "تقدر".

مصر لديها العديد من المقومات وأهمها العقول

وأضاف أن مصر لديها العديد من المقومات وأهمها العقول والكوادر المؤهلة التي تحتاج لدعم جميع الجهات المعنية.

وأعرب المهندس نشأت فودة - المدير التنفيذي لشركة راية لمراكز البيانات عن سعادته بهذه الشراكة، وتعهد بتقديم كافة الجهود المتخصصة لدراسة وتحليل احتياجات القطاع المالي وطرح الحلول والاستشارات التكنولوجية المتعلقة بالتحول الرقمي والابتكار في هذا القطاع الهام، وذلك في إطار مسؤوليتنا المجتمعية بتطوير هذه الصناعة على صعيد رفع مستوى كفاءة القوى العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأكد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري والتسويقي لتشجيع ومساعدة الشركات الناشئة على النمو والمنافسة عالميًا وليس فقط محليًا.

جدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف أحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذلك قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتعزيز المنتج المحلي من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.