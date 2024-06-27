الخميس 27 يونيو 2024
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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مجمل أوكرانيا بعد تحليق المقاتلات الروسية

غيث مناف
غيث مناف

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن صافرات الإنذار دوت في مجمل الأراضي الأوكرانية بعد أن حلقت مقاتلات ميج-31 وأطلقت صاروخين على الأقل صوب المناطق الغربية.

وأضاف مناف، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حاملات الصواريخ في البحر الأسود وبحر آزوف أطلقت وابلًا من الصواريخ صوب الأراضي الأوكرانية وبـ23 مسيرة من نوع شاهد 131 و136، مشيرًا إلى أن أغلب تلك الهجمات كانت صوب المناطق الغربية من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح، أنه على الرغم من ذلك فإن قوات الدفاع الجوي وعلى لسان قائدها بأنهم تمكنوا من إسقاط 23 مسيرة من نوع شاهد، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ دقيقة حسب وصفها وصاروخ واحد من خاس 47، ولم يسفر عن ذلك إلا استهداف أحد المنشآت المدنية أو كانت هناك ضحايا من بين تلك الهجمات الصباحية لهذا اليوم.

وأكد، أن كل ما تم ورده من قبل الإدارات العسكرية بأنهم استهدفوا مجموعة من المناطق الخضراء أو الواسعة دون أن تصل إلى أهدافها المرجوا منها، حيث يستمر هذا الحال مع تزايد تدفق الحكومة الأوكرانية صوب الغرب وبعد أن بدأت أوكرانيا بالفعل في الخامس والعشرين من يونيو مفاوضاتها الجدية في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن الرئيس الأوكراني اليوم هو متوجه في بروكسيل لإجراء مفاوضات ودية مع زعماء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتوقيعه ثلاثة ضمانات أمنية. 
 

القاهرة الإخبارية صافرات الإنذار الاراضي الاوكرانية ميج-31 جولة المراسلين مسيرة

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