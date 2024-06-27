الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى فى مشاجرة بالشرابية

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى إثر سكب مواد قابلة للاشتعال على بعضهم البعض وسط الشارع بالشرابية.

البداية كانت ببلاغ من المواطنين لغرفة عمليات القاهرة يفيد بوجود مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص الذين سكبوا خلالها مواد قابلة للاشتعال، وأحرقوا بعضهم البعض مما استدعى تدخل الأهالي في محاولة لإطفائهم.

تم إخطار مدير أمن القاهرة الذي وجه بسرعة إرسال سيارة الإطفاء ورجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والقبض على باقي أطراف المشاجرة.

امن القاهرة النيابة العامة حبس تحريات الاجهزة الامنية مشاجرة بالشرابية

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