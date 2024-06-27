الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مصالحات ديروط» تنهي خصومة بين 4 عائلات بالمركز

لجنة مصالحات ديروط
لجنة مصالحات ديروط

استطاعت اللجنة العليا للمصالحات بأسيوط باتمام إجراءات جلسة الصلح والتراضي بين عائلتين من القاطنين بناحية المركز عائلة أولاد البهنساوي بقرية ببلاو وعائلة أولاد أحمد حامد بقرية بانوب.

كما قامت لجنة المصالحات باتمام إجراءات جلسة الصلح والتراضي، أيضًا، بين عائلة أولاد يونس وأولاد عابد بقرية المحمودية بنطاق المركز.

وتحدث رجال الدين من الحضور عن قيمة نعمة الأمن والأمان والوفاء بالعهود، ضاربين أمثلة من حياة النبي (ص)، ثم أقسم الطرفين على كتاب الله بنقاء القلوب وصفاء النفوس وبعد القسم قرأ الجميع الفاتحة ثم تعانق الطرفان في جو ساده صفاء القلب ونقاء السريرة وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.

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اللجنة العليا للمصالحات القيادات الأمنية مركز شرطة ديروط جلسة الصلح قرية ببلاو

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