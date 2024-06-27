الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار شمشون مضيف الغرباء

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار شمشون مضيف الغرباء، وهو ناسك بارّ، ذاع صيته فرسمه البطريرك ميناس (536-552) كاهناً من أبطال المحبة المسيحية التي تحنو على كل حاجة في نفس الغريب أو جسده، وقد أسَّس في القسطنطينيّة مستشفى ومأوى للمرضى وللغرباء.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنّ الكنيسة في نظر الإيمان مقدّسة؛ ذلك بأنّ السيد المسيح المسيح ابن الله الذي هو مع الآب والرُّوح وحده القدّوس قد أحبّ الكنيسة كعروس له وأسلم نفسه لأجلها ليقدّسها، واتّحد بها جسدًا له وغمرها بموهبة الرُّوح القدس لمجد الله. فالكنيسة إذًا هي شعب الله المقدّس وأعضاؤها يدعون قدّيسين. بالمسيح وفيه، تصبح الكنيسة أيضًا مقدِّسة، وفيها نكتسب القداسة بنعمة الله... ولا بدّ لأعضائها من السعي أيضًا إلى اكتساب القداسة الكاملة.

وبما أنّ المسيح، القدّوس البريء والذي لا عيب فيه، لم يعرف الخطيئة بل أتى ليكفّر عن خطايا الشعب فقط، فإنّ الكنيسة التي تضمّ في حضنها الخطأة هي في آن معًا مقدَّسة ومدعوّة دائمًا إلى التطهير، كما أنّها تسعى باستمرار إلى التوبة والتجدّد. جميع أعضاء الكنيسة بما فيهم الخدّام المرسومين يجب أن يعرفوا أنّهم خطأة. في الجميع، زؤان الخطيئة يخالط بذور الإنجيل الصالحة إلى آخر الأزمان.

فالكنيسة تضمّ إذًا خطأة شملهم خلاص المسيح ولكنّهم أبدًا في طريق القداسة: الكنيسة مقدّسة رغم أنّها تضمّ في حضنها خطأة، لأنّه ليس لها حياة سوى حياة النعمة. إنّها حين تحيا حياتها يتقدّس أعضاؤها؛ وهي حين تحيد عن حياتها يسقطون في الخطيئة وفي الانحرافات التي تحول دون تلألؤ قداستها. لذا، فهي تتألّم وتكفّر عن هذه الخطايا التي أعطيت سلطان شفاء أبنائها منها بدم الرّب يسوع المسيح وموهبة الرُّوح القدس.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

القس أندريه زكي: ثورة 30 يونيو دليل على وعي الشعب المصري بأهمية الوطن

"الكنيسة" تشارك في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالهيئة العامة للاستعلامات

الكنيسة تنظم لقاءا لمنسقي اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي بنديكتوس من جريتشيو الفرنسيسكاني

كنيسة الروم الملكيين في مصر تحيي ذكرى عيد الطوباويّ يعقوب الحدَّاد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس بشاى أنوب الدمياطى

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار داود التسالونيكي

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباويّة تيريزا دي مونتينياك

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

غارقة فى دمائها.. اكتشاف جثة أعلى سطح قطار بأسوان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

القصة كاملة لـ«زكية».. محافظ بنى سويف يوجّه بعلاج مريضة «العظام الزجاجية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل