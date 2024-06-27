افتتاح مدرسة أحمد أبو الدهب الرسمية المتميزة للغات بالدقى وإتاحة التحويلات

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توفير نوعيات تعليم متنوعة بكل إدارة تعليمية لخدمة أبناء محافظة الجيزة.

وأعلن المحافظ، أنه تم افتتاح مدرسة أحمد أبو الدهب الرسمية المتميزة للغات، بمنطقة الدقي.

رابط التحويلات

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم والتحويلات لمرحلة التعليم الأساسي اعتبارا من أول يوليو وحتى 15 أغسطس على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

https://www.gizaedu.net/Kindergarten