الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح مدرسة أحمد أبو الدهب الرسمية المتميزة للغات بالدقى وإتاحة التحويلات

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توفير نوعيات تعليم متنوعة بكل إدارة تعليمية لخدمة أبناء محافظة الجيزة.

وأعلن المحافظ، أنه تم افتتاح مدرسة أحمد أبو الدهب الرسمية المتميزة للغات، بمنطقة الدقي.

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رابط التحويلات

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم والتحويلات لمرحلة التعليم الأساسي اعتبارا من أول يوليو وحتى 15 أغسطس على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

https://www.gizaedu.net/Kindergarten

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أبناء محافظة الجيزة مدرسة أحمد أبو الدهب التحويلات مرحلة التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم أشرف سلومة الموقع الإلكترونى

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