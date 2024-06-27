6 يوليو.. أسوان تستعد لإطلاق المرحلة الأولى لإزالة التعديات

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترؤس الاجتماع التنسيقى للاستعداد لإطلاق الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف والإشراف المتواصل واللحظى من رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وأوضحت فاطمة إبراهيم، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان يتم التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية والمختصة لتحقيق التكامل فيما بينها للإعداد والتجهيز الجيد لانطلاق هذه الموجه لإزالة مختلف أشكال التعدى.

ولفتت إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات المختلفة للاطمئنان والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات والعمالة التى ستشارك فى فعاليات المرحلة الأولى لهذه الموجه التى ستنطلق فى 6 يوليو المقبل وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، لتعقبها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى فى 20 سبتمبر المقبل، بحيث سيتم التعامل مع مختلف الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.