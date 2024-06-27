القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الإسرائيلى يُهدد بإعادة لبنان لـ"العصر الحجرى"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرا لها حمل عنوان "وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد بإعادة لبنان للعصر الحجري".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان يبدو أنه على موعد مع صيف ساخن هذا العام، إذ هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري مرة أخرى حال استمرار حزب الله بتنفيذ هجماته على شمالي الأراضي المحتلة، كما أكد جالانت أن إسرائيل لن تسمح بوجود تشكيلات عسكرية للجماعة اللبنانية على حدودها الشمالية.

وأوضح التقرير، أن جالانت الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة لبحث دعم واشنطن العسكري لتل أبيب أوضح أن جيش الاحتلال اتخذ جميع الترتيبات لحماية أمن الشمال المحتل بما فيها خطط للقضاء على تشكيلات حزب الله في الجنوب اللبناني، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن إسرائيل لا تريد حربا في لبنان وتفضل الحل الدبلوماسي لتهدئة الأوضاع.

وتابع: "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحدود الشمالية مع لبنان حيث تابع تمرينا عسكريا يجريه لواء المظليين الاحتياطي 55، حيث كشف على هامش حضوره للمناورة أن فرقتين على الأقل من غزة ستغادران القطاع في الأيام المقبلة لتوجهها إلى الشمال المحتل بعد انتهاء عملها في غزة".