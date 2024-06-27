مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف كواليس انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إنه بعد قليل ستبدأ أعمال مؤتمر قمة الاتحادالأوروبي حيث بدأت تتوافد وفود ورؤساء وزعماء أوروبا الـ27، مؤكدًا أن هذه القمة هي القمة الأولى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر الماضي ومن ثم على قمة أجندة هذه القمة هي اختيار المناصب العليا لقيادة الاتحاد الأوروبي المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي ومنصب مسؤول العلاقات الخارجية.

وأضاف المنيري، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حتى هذه اللحظة كان هناك اتفاقًا لكن لم يتم الموافقة بالإجماع على تمديد فترة ولاية أورسولا فون دير لاين، وأن يكون الرئيس الوزراء السابق للبرتغال أنطونيو كوستا هو رئيس المجلسة الأوروبي، وهذا المجلس هو الذي يضم قادة دول الاتحاد الأوروبي، ويتبقى المنصب الثالث وهو سيكون من نصيب كايا كالاس وهي رئيسة الوزراء الاستونية خلفًا لجوزيب بوريل في هذا المنصب.

وأوضح أن هناك خلافات بين أحزاب الوسط وأحزاب اليمين حول الأسماء التي من المفترض أن تتولى مناصب في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا الاعتراض واضح جدًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والتي لديها صوت عالي ومؤثر في السياسة الخارجية وخصوصًا أنها أحد الدعمين الرئيسيين لليمين وأيضًا هي الدعمة الأساسية لأورسولا فون دير لاين ومن ثم لديها انتقال باختيار الستة زعماء في مجلس اختيار المناصب العليا.