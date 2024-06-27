8 عادات.. تعرف على إتيكيت الذهاب إلى الشواطئ في الصيف

بدأ فصل الصيف ومع نهاية امتحانات نهاية العام يجري الكثير من الناس إلى الشواطئ للشعور بالمرح والسعادة والاستمتاع بفصل الصيف على البحر والجو المنعش.

وبما أن لكل شيء اتيكيت خاص به يجب احترامه وأتباعه يقدم الدستور في التقرير التالي اتيكيت الجلوس على الشواطيء حسب موقع vogue.

احترام المساحة الشخصية:

احترم المساحة الشخصية للآخرين؛ ربما هو أهم ما يجب فعله من آداب الشاطئ.

عند وصولك، ابحث عن منطقة لإعدادها بحيث تترك مجالًا للآخرين للاستمتاع بالشاطئ، واترك مسافة 15 قدمًا على الأقل بينك وبين كراسي الاشخاص الآخرى.

حافظ على نظافة الشاطئ:

قم بالتنظيف مكانك جيدا، تنطبق هذه القاعدة على أي مكان تتواجد فيه؛ أحضر معك كيسًا صغيرًا لوضع القمامة فيه أثناء تواجدك على الشاطئ.

احذر من الأكياس البلاستيكية، والأشياء الحادة، وأعقاب السجائر، وأغلفة المواد الغذائية؛ أنها تؤثر على كل من مرتادي الشاطئ والحياة البحرية.

تحتوي جميع الشواطئ تقريبًا على صناديق قمامة، لذا من السهل القيام بذلك كن مهذبًا، وانتبه لمنطقتك، وقم بالتنظيف.

لا تقم بتشغيل الموسيقى الصاخبة:

يمكن ان يجلس حولك ناس على الشاطئ ويريدوه هادئ ويمكن أن يقرأوا كتابًا، او حتى أتوا ليستمتعوا بالهدوء وصوت البحر فقط، لذلك لا تقم بتشغيل الأغاني على الشاطئ بصوت عالي، حاول تشغيلها بصوت منخفض أو ضع سماعات الاذن.



انتبه إلى الأطفال والحيوانات الأليفة:

إذا أحضرت أطفالك وحيواناتك الأليفة إلى الشاطئ، راقبهم تذكر أنه من السهل أن تضيع على الشاطئ المزدحم، ويمكن أن يكون للمحيط تيارات قوية، لذا انتبه.

أيضًا، لا أحد يحب أن يتم رمي الرمال عليه، لذلك إذا كان أطفالك يرشون الرمال، فتدخل وأوقفهم.

على الرغم من أن معظم الشواطئ لا تسمح بالحيوانات الأليفة، إلا أنه إذا كان بإمكانك إحضار حيواناتك الأليفة، فتأكد من تنظيف المكان بعدها.

لا تحجب رؤية الآخرين للمياه:

إذا وصلت متأخرًا أو كنت تخطط لإقامة مخيم، فضع في اعتبارك الآخرين أنت لست الوحيد الذي يريد رؤية الماء عند إعداد مأوى للظل أو أي معدات شاطئية أخرى تحجب رؤية المحيط، يرجى الانتقال إلى الخلف أو الجانب.



لا تنفض الفوطة أو البشكير حول الآخرين:

بعد استخدامك الفوطة أو البشكير الخاصين بك لا تقم بتنفيذها على الناس حولك لأنها يمكن أن تكون مليئة بالرمال أو المياه لذلك لا تضايق أحد.

احترم الحياة البحرية:

عندما تكون على الشاطئ، حاول احترام الحياة البحرية التزم باللافتات في أي منطقة مخصصة لعشش السلاحف والطيور البحرية وإذا كنت تغطس بالقرب من الشعاب المرجانية، فتذكر أن تنظر إليها، لكن لا تلمسها يعد النظام البيئي للشعاب المرجانية حساسًا ومهددًا بالعديد من العوامل؛ لا تجعل نفسك واحدا منهم.

لا تدخن على الشاطئ:

نعم، أنت في الخارج، ولكن عليك أن تجد مكانًا بعيدًا عن الآخرين للتدخين لا أحد يريد أن يتصاعد الدخان من حوله عندما يسترخي على الشاطئ. وبكل تأكيد، عليك تنظيف أعقاب السجائر التي تدخنها.