الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالمعادى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع أحمد زكي بمنطقة المعادي.

اندلاع حريق في شقة سكنية بالمعادي.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل عقار.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق، ونتج عنه إصابة حالة باختناق وتم نقلها إلى المستشفى.