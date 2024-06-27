الخميس 27 يونيو 2024
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طارق فهمى: "30 يونيو" أكبر إثبات لقدرة مصر على اجتياز الصعوبات

طارق فهمي
طارق فهمي

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية الدولية، بمناسبة احتفال المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، إن مصر قادرة على العبور واجتياز الصعوبات.

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القس أندريه زكي: ثورة 30 يونيو دليل على وعي الشعب المصري بأهمية الوطن

طارق فهمي: 30 يونيو هي إشارة مهمة على أن مصر قادرة اجتياز الصعوبات

وأضاف طارق فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ثورة 30 يونيو غيرت الحياة في مصر، وأعادت حكم مصر للمصريين بعد محاولات عديدة فاشلة حاولت من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية السيطرة على مصر رغمًا عن إرادة الشعب، قبل أن يخرج المصريون في 30 يونيو ويعيدون البلاد إلى مسارها.

وأكد طارق فهمي أن أبرز النجاحات السياسية لثورة 30 يونيو هي نقل السلطة للشعب وبناء دولة المؤسسات، فقد أصبح لدينا حكومة ومجلس نواب ومجلس الشيوخ، واستكملت الدولة المصرية استحقاقاتها الدستورية، وأن مصر استكملت بناء دولة المؤسسات في هذا الإطار، ومن المهم أن نشير إلى أن مصر من خلال فترة الـ10 سنوات كانت قادرة على صنع الكثير ومن ضمنها الانتخابات الأولى والثانية، وعملت على التعديلات الدستورية وأقامت مؤسسات تحتاج فقط إلى تفعيل دورها الكبير في الفترة المقبلة.

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