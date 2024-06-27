ليبرمان: إسرائيل تخسر فى حرب غزة

قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تخسر الحرب في غزة والردع تراجع إلى الصفر.

وأضاف ليبرمان، في تصريحات له، أن إدارة وزير الدفاع يوآف جالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسئولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد أنه مع غياب خطة واضحة للحرب، فالإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح.

وتابع الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إصابة 22 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 16 أصيبوا في الضفة الغربية وآخرين في المعارك على الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة.

ووقعت قوة إسرائيلية في كمين خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين.