الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطاع اللاجئين بالكنيسة الأسقفية ينظم ندوة عن التحرش

كنيسة
كنيسة

نظم قطاع اللاجئين، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الخميس، ندوة توعوية حول مخاطر التحرش وكيفية حماية الأطفال من أضرارهُ، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

هدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التحرش بأنواعه المختلفة، وكيفية حماية الأطفال من التعرض له، إضافة إلى تعليمهم مهارات الدفاع عن النفس.

وغطت الندوة في البداية تعريف التحرش وأنواعه، وكيفية التعامل معه بشكل سليم، مع التركيز على تعليم الأطفال طرق الدفاع عن النفس، كما تم تقديم معلومات حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش، وذلك بقيادة كرستين مراد، اخصائية الدعم النفسي للاجئين بالإبروشية.

وتناول الجزء الثاني من الندوة أفكارًا لأنشطة منزلية بسيطة يمكن للأطفال القيام بها باستخدام مواد متاحة في المنزل، بهدف تنمية قدراتهم الإبداعية والتعليمية، بقيادة مصرية سمير، من قسم الرعاية الصحية للاجئين بالإبروشية..

قطاع اللاجئين للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ندوة توعوية حول مخاطر التحرش الأطفال كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك مخاطر التحرش

مواد متعلقة

الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تطلق ملتقى توظيف بالتعاون مع وزارة الشباب

البابا تواضروس يجتمع بأمانة خدمة الشباب في الإسكندرية

ختام دورة "فلتتأصل فينا" للآباء الكهنة بمعهد الرعاية والتربية

"الأدلة واضحة:علينا أن نستثمر في الوقاية" رسالة البابا فرنسيس باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات

ردود أفعال متباينة من طلاب الثانوية بحلوان حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طالبة: امتحان "الألمانى" فى مستوى الطالب المتوسط

الثانوية العامة 2024.. حرارة الجو لم تمنع أولياء الأمور من انتظار الطلاب بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

طالب بالثانوية العامة: امتحان اللغة العربية فى مستوى "الدحيح" (فيديو)

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فى ذكرى "الريس زكريا".. قصة دور خجل منه صلاح قابيل وهكذا وصفه يوسف إدريس

النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج

الطفل أحمد ميدان عن "السراب": محظوظ بالعمل مع خالد النبوى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل