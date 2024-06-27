برلمانى: حملة ترشيد استهلاك الطاقة خطوة إيجابية لتعزيز المشاركة المجتمعية

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مبادرة حياة كريم، إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير"، داعيا للمشاركة الواسعة فيها من منطلق الواجب المجتمعي.

خطوة إيجابية

وقال "محمود"، في تصريح صحفي له اليوم، إن الحملة خطوة إيجابية وتؤكد نجاح هدف المبادرة في تحمل المسئولية المجتمعية وتفعيل الدور التضامني مع مؤسسات الدولة لتوعية المواطن بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، والعمل على التصدي لكل تحديات المناخ التي فرضتها عوامل عالمية.

ونوه بأن التغيرات المناخية التي يواجهها العالم والتي تسببت في ارتفاع غير مسبوق لدرجة حرارة الأرض سببا رئيسيا في اتجاه الجميع اليوم إلى ترشيد استخدام الطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي تفيد البيئة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الحملة يتوقف على درجة توعية المواطن، وذلك باعتباره الفئة الأكثر استهلاكا للكهرباء، وتحفيزه على الترشيد سيكون عاملا رئيسيا لحل مشكلة الكهرباء التي تعانيها مصر الأيام الراهنة.

تحقيق التنمية المستدامة

ولفت المهندس معتز محمد محمود، إلى أن مبادرة حياة كريمة حريصة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وضرورة التكاتف المجتمعي والمؤسسي والأهلي من أجل العمل على تنظيم وترشيد استهلاك الطاقة.

واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب حديثه بأن "الجميع على أرض الوطن مشترك في تحمل المسئولية تجاه حفظ أمن واستقرار الوطن".