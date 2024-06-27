الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 22 جنديًا إسرائيليًا بينهم 16 فى الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 22 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 16 أصيبوا في الضفة الغربية وآخرين في المعارك على الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديًا بجروح متفاوتة.

ووقعت قوة إسرائيلية في كمين خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم الخميس، الأمر الذي أدى إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.

وبدأ الكمين مع دخول جرافة عسكرية إسرائيلية للمخيم وخلفها مركبات عسكرية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الجرافة، كما أظهرت لقطات فيديو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار ولانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحامها جنين، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الجنود.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوات ناسفة في جنين.

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