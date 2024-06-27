الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: مؤتمر "صراعات القرن الإفريقي” ناقش تطورات الإرهاب في المنطقة

جانب من مؤتمر صراعات
جانب من مؤتمر صراعات القرن الإفريقي

قال محمد جمال، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من القاهرة، إن مؤتمر صراعات القرن الإفريقي وتأثيرها على الأمن الإفريقي والمصري، هذه الجلسة التي تناقش تدعيات صراعات القرن الإفريقية على الأمن الإقليمي إضافة إلى انعكاس الاضطرابات على حركة الملاحة والأمن البحري وتقييم الاستجابات لأزمات اللجوء في القرن الإفريقي.

وأضاف جمال، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسة من الجلسات المهمة للشق المصري نظرا لأنها تناقش قضايا ذات أولوية منها الأمن البحري وما يتعلق بمنطقة القرن الإفريقي ومنطقة باب المندب، إضافة إلى انعكاس الاضطرابات في منطقة القرن الإفريقي على الأمن سواء الأمن الإفريقي أو الأمن المصري، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى التي انتهت قبل نحو نصف ساعة من الآن ناقشت عدد من الملفات الهمة لمنطقة القرن الإفريقي منها خريطة الإرهاب وتطوراتها في القرن الإفريقي بجانب السياسات المائية لدولة إثيوبيا.

وأوضح أن قضية سد النهضة وتأثيراتها السلبية وتأثيراتها على كل من السودان ومصر من المرتقب أن تنطلق بعد قليل فعاليات الجلسة الثالثة التي تناقش تأثير صراعات القرن الإفريقي على الأمن القومي المصري وكيفية وضع آليات للحد من تبعات وتأثيرات تلك التداعيات، مؤكدًا أن الحضور المشارك في هذا المؤتمر يحالون وضع تصور ووضع خريطة لكافة هذه التحديات ورصد الآثار التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الجوار من مختلف دول القرارة والمتأثيرين بالطبع بتلك القضايا في الداخل الإفريقي منها على المستوى المائي أو حتى على المستوى البحري.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين القرن الأفريقي الأمن الإفريقي صراعات حركة الملاحة الأمن البحري الأمن المصري الإرهاب السياسات المائية سد النهضه

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