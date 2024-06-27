الإعدام لعامل جمع قمامة خطف طفلًا وتعدى عليه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، بمعاقبة جامع قمامة بالإعدام وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف طفل وتعريض حياته للخطر.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بخطف المجنى عليه الطفل بالتحايل بغير رضاه بدائرة القسم.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم "ج.ال.ج" جامع قمامة، بخطف طفل مجهول الهوية وذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن عرض عليه التوجه إلى مكان غير مأهول بالسكان لإيوائه فاطمأن له المجنى عليه واستجاب لطلبه وانتقلا سويًا إلى المكان، وقام المتهم بالتعدي عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.