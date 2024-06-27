الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام لعامل جمع قمامة خطف طفلًا وتعدى عليه بالإسكندرية

إعدام - أرشيفية
إعدام - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، بمعاقبة جامع قمامة بالإعدام وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف طفل وتعريض حياته للخطر.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بخطف المجنى عليه الطفل بالتحايل بغير رضاه بدائرة القسم.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم "ج.ال.ج" جامع قمامة، بخطف طفل مجهول الهوية وذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن عرض عليه التوجه إلى مكان غير مأهول بالسكان لإيوائه فاطمأن له المجنى عليه واستجاب لطلبه وانتقلا سويًا إلى المكان، وقام المتهم بالتعدي عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

الإعدام لعامل جمع قمامة طفل بالاسكندرية محكمة جنايات

مواد متعلقة

حبس عاطلين بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة فى الإسكندرية

المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزوير شهادة ميلاد طفلة بالإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب شركة بلاستيك بالإسكندرية

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين ببيع شهادات مزورة بالإسكندرية 4 أيام

السجن المشدد 20 سنة لعاملين ضبط بحوزتها "حشيش" غرب الإسكندرية

"جنايات الإسكندرية" توضح أسباب الحكم ببراءة الضابط المتهم في أحداث "شغب سيدي براني"

6 مصابين في انهيار سقف غرفة عقار شرق الإسكندرية

براءة الضابط المتهم فى أحداث شغب سيدى برانى بمطروح

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

الآلاف يشيعون جثمان قائد الإسماعيلى السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد