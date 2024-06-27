باحثة: مؤتمر صراعات القرن الإفريقى يأتى فى ظروف دولية صعبة

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مؤتمر صراعات القرن الإفريقي يُعقد في ظل الأوضاع السياسية والدولية الحالية التي أثرت على منطقة القرن الإفريقي والإقليم ككل.

وأضافت "حسن"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيرها على الأمن في البحر الأحمر زادت من أهمية منطقة القرن الإفريقي والمنطقة التجارية المهمة، خصوصًا ممر قناة السويس.

وتابعت: "كل هذه الأمور انعكست على المحاور التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر، والتي تمثلت في 3 محاور رئيسية، أولها الاهتمام بتفكيك المشكلة والصراعات للتعرف على الصراعات الداخلية الموجودة في القرن الإفريقي حتى يمكن التوصل إلى الحلول اللازمة التي يمكن طرحها من خلال المؤتمر".

وأردفت: "المؤتمر يناقش الصراعات الداخلية والصراعات بين الدول، وتأثير تلك الصراعات على انتشار الإرهاب".

وأشارت إلى أن المحور الثاني للمؤتمر تناول أيضًا تأثير الصراع على الأمن الإقليمي، سواء من أزمات اللجوء أو وجود قواعد دولية وعسكرية في بعض دول القرن الإفريقي التي تعمق الصراع.