السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول يوم السبت السادس من زمن العنصرة

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم السبت السادس من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي: أنتَ لم تخشَ أن تأتي إلى مدينة روما، أيّها القدّيس بطرس الرسول!

 لم تخشَ روما، سيّدة العالم، أنت الذي في بيت قيافا شعرت بالخوف أمام خادمة رئيس الكهنة. هل كانت قوّة الأمبراطورين كلوديوس ونيرون أقلّ أهميّة من حكم بيلاطس أو من غضب قادة اليهود؟ لا، بل هذا لأنّ قوّة الحبّ انتصرت فيك على أسباب الخوف؛ لم تكن تعتقد أنّه يجب أن تخاف على نفسك من أولئك الذين تلقّيت مهمّة محبّتهم. هذه المحبّة الجيّاشة، كنت قد تلقّيتها عندما تمّ تعزيز حبّك للربّ من خلال سؤاله الثلاثي.

 ولزيادة ثقتك، كان هناك علامات لمعجزات كثيرة، وهبة لمواهب كثيرة، وخبرة للعديد من الأعمال الرائعة!... ومن دون أن تشكّ بخصوبة المهمّة، ومن دون أن تتجاهل الوقت المتبقّي لك على قيد الحياة، أحضرت كأس إنتصار صليب المسيح إلى روما، حيث هيّأت لك القدرة الإلهيّة، شرف السلطة ومجد الاستشهاد في آنٍ معًا.

كما قصد زميلك القدّيس المختار بولس الرسول المدينة نفسها، معلّمًا الوثنيّين، ليكون معك في ذلك الوقت، حيث كانت كلّ براءة وكلّ حرية، وكلّ عفّة مقموعة تحت حكم نيرون. نيرون الذي، نتيجة جنونه، كان أوّل مَن أمر بتنفيذ اضطهاد وحشي عام ضد المسيحي، وكأن نعمة الله يمكن أن تختنق من خلال ذبح القدّيسين... غير أنّه "يَشُقُّ على الرَّبَ مَوتُ أَصْفِيائه".

 لم تتمكّن أيّة قساوة من تدمير الديانة التي أسّسها سرّ صليب الرّب يسوع المسيح. لم تضعف الكنيسة، بل توسّعت بفعل الاضطهادات؛ إنّ حقل الربّ يثمر حصادًا أوفر باستمرار، بعد سقوط الحبوب منفردة لتعطي من جديد ثمارًا كثيرة. أي نسل أعطته من خلال نموّهما هاتان الغرستان الإلهيتان! إنّ الآلاف من الشهداء القدّيسين اقتدوا بانتصار هذين الرسولين.. وتوّجوا هذه المدينة بإكليل لا يحصى عدد جواهره.

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