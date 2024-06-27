«المارونية» تحتفل بحلول الخميس السادس من زمن العنصرة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الخميس السادس من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "يقول لنا الرُّوح القدس: لا تسمحوا لأنفسكم بالوقوع في التجربة وفي الحزن لأنّ فرح القلب هو حياة النَّفس. لا فائدة من الحزن، كما أنّه يسبّب لنا الموت الرُّوحي.

قد تأتي أيّام تطغى فيها ظلمات التجربة على سماء نفسكم؛ لكنّها في الحقيقة أنوارٌ تجعلكم تؤمنون حتّى في الظلمة. تشعر النّفس بالضياع، وتخشى أن تصبح عاجزة عن الرؤية وعن الفهم. لكن في هذه الأوقات، يتكلّم الربّ، ويجعل نفسه حاضرًا في تلك النّفس التي تسمع صوته وتفهم وتحبّ في مخافة الله. لا تنتظروا جبل طابور من أجل "رؤية" الله عندما يمكنكم تأمّله في سيناء

من جهة اخرى، وتحت شعار زووم أقيمت فعاليات اللقاء التكويني السنوي لمقاطعة إيمان ونور بشمال مصر والسودان، وذلك في الفترة من الخامس عشر، وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري، ببيت الآباء اليسوعيين، بكينج مريوط.

حضر اللقاء ستون فردًا، من أصدقاء (خدام) ايمان ونور، بمشاركة بعض الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة مع أمهاتهم، حيث تضمن أوقات التكوين، والقداسات الالهية، والفقرات الروحية وأوقات المشاركة، والفقرات الترفيهية.

حضر اللقاء أيضًا الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لإيمان ونور، والأخ أشرف زخاري، منسق المقاطعة، والأخت سوزان، من راهبات المير دي ديو، بالإضافة إلى مسؤولي المناطق المختلفة، ومنسقي الجماعات.