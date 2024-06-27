محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمشروع الأفينيو الطبى (صور)

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لمشروع الأفينيو بأسوان الجديدة، الذى يضم المركز الطبى والعيادات والمركز التجارى، على مساحة 26 ألف م2، وباستثمارات إجمالية مليار و50 مليون جنيه.

مشروع الأفينيو بأسوان الجديدة

يضم المشروع مجمعًا تجاريًا عبارة عن "أرضى و3 أدوار علوية" بتكلفة 600 مليون جنيه، إضافة لـ160 عيادة بتكلفة 210 ملايين جنيه، علاوة على مركز طبى متكامل بتكلفة 240 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشوان، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لتنفيذ سلسلة المشروعات الاستثمارية والتجارية والخدمية، والدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب، وأحمد عبدالعظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والقيادات التنفيذية المعنية.

وبالتنسيق بين محافظ أسوان ورئيس مجلس إدارة الشركة، تم تخصيص 10% كدعم مجانى للفئات والأسر الأكثر احتياجًا للحصول على الخدمات التى سيتم تقديمها بالمستشفى الملحق بالمركز الطبى، والذى سيضم 100 سرير، حيث من المقرر أن يتم تنفيذه على أعلى مستوى وفقًا لمنظومة الجهار العالمية، ليكون بمثابة صرح طبى وإضافة جديدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى سيتم تشغيلها فعليًا قريبًا.

مشروع كومبوند حياتى

وتفقد محافظ أسوان المرحلة الأولى من مشروع "كومبوند حياتى" العمرانى المتكامل، حيث استمع لشرح تفصيلى من المهندس أشرف رشوان، الذى أوضح أن هذا المشروع الحيوى تصل تكلفته الإجمالية إلى مليار و400 مليون جنيه، ويقع على مساحة 50 فدانًا، فيما تصل تكلفة المرحلة الأولى من المشروع إلى 700 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تسليمها فى ديسمبر 2025.

وتابع أن تكلفة الأعمال المنفذة بالموقع تصل حتى الآن لـ350 مليون جنيه، وجارٍ العمل فى 70 فيلا بمساحات مختلفة، وعدد 16 عمارة، فضلًا عن أعمال السور والبوابات والتسويات والطرق، وكذا مناطق الخدمات والمناطق الخضراء المشتركة بين الفيلات، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع السكنى "كومبوند حياتى" إلى 1300 وحدة سكنية عبارة عن فيلات وشقق ودوبلكس.

واختتم المحافظ جولته بافتتاح المول التجارى الجديد "مارينا مول" بتكلفة 400 مليون جنيه، والمقام على مساحة 3600 م2، وهو عبارة عن "بدروم وأرضى و3 أدوار علوية"، ويضم 266 محلا تجاريا وهايبر ماركت.

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ هذه المشروعات يسهم فى تحقيق قيمة مضافة اقتصاديًا واستثماريًا وخدميًا داخل أحد أبرز المدن الذكية، وهى مدينة أسوان الجديدة، والتى تأتى فى طليعة منجزات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى، لتشهد أسوان كل يوم مشروعات تنموية فى كافة القطاعات الاستثمارية والتجارية والسكنية والخدمية والتعليمية، والمولات التجارية والترفيهية، وليمثل كل ذلك علامات مضيئة فى الجانب الغربى لنيل أسوان الخالد.

قدم المحافظ شكره وتقديره للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة على أرض أسوان، والشكر موصول أيضًا للشركة المالكة، بقيادة المهندس أشرف رشوان، لما يتم تقديمه من خدمات جليلة، وتنفيذ سلسلة من المشروعات الحضارية والنموذجية بشكل جمالى وراقٍ يعود بالخير والنفع على أهالى هذه المحافظة العريقة.

محافظ أسوان خلال الافتتاح

محافظ أسوان خلال الافتتاح

محافظ أسوان خلال الافتتاح

محافظ أسوان خلال الافتتاح