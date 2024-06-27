الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى منصور يتعرض لحادث سير: قدر الله وما شاء فعل

مصطفى منصور
مصطفى منصور

تعرض الفنان الشاب  مصطفى منصور، منذ قليل، لحادث سير، حيث شارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لسيارته بعد الحادث.

وكتب  الفنان مصطفى منصور، على الصور التي شارك بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله".

وكان أحدث أعمال الفنان مصطفى منصور مسلسل "حدوتة منسية" الذي عرض قبل الماراثون الرمضاني وحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبدالله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدي البحيرى، هبة عبدالغنى، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبوالعطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه.

الفنان الشاب مصطفي منصو مصطفى منصور الفنان مصطفي منصور حادث سير مسلسل حدوتة منسية حدوتة منسية

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