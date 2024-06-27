"كفاكم".. بابا الفاتيكان: أوقفوا إطلاق النار في الشرق الأوسط

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى ضرورة "وقف إطلاق النار" في الشرق الأوسط، مرددا: "كفاكم من الألم الذي تسببه الحرب، توقفوا، كفوا لأن العنف المستمر لا يجلب السلام أبدًا"، حسبما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وتساءل بابا الفاتيكان اليوم الخميس، خلال استقبال أعضاء من تجمع مؤسسات مساعدة الكنائس الشرقية (R.O.A.C.O.): "كم من الألم الذي تسببه الحرب، مؤكدا أن الأمر يكون أكثر فداحة وسخافة في بعض الأماكن".

وقال، إنه من الضروري وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن اللقاء والحوار للسماح بالتعايش بين الشعوب المختلفة، هو السبيل الوحيد الممكن لمستقبل شعاره الاستقرار، مبينا: "الحرب مغامرة عابثة وغير حاسمة، ولن ينتصر أحد الجميع سيكونون خاسرين".

أضاف: "دعونا نستمع لأولئك الذين يعانون من العواقب، كالضحايا والمحتاجين، بل دعونا نصغي أيضًا لصرخة الشباب وعامة الناس والشعوب، الذين سئموا الخطاب العدائي، العبارات العقيمة التي تلوم الآخرين دائمًا، وتقسم العالم إلى صالح وطالح، وكذلك من القادة الذين يجدون صعوبة في الالتفاف حول طاولة البحث عن الوساطة وتشجيع الحلول".