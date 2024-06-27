"القاهرة الإخبارية": مظاهرات مستمرة فى تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التظاهرات في تل أبيب مستمرة وعلى أوجها تحديدا في يوم السبت، ولكن المغاير هذه المرة هو أن هذه التظاهرات تكون في أيام مختلفة طوال هذا الأسبوع، حيث تشهد عدة مناطق وبلدات ومستوطنات إسرائيلية تظاهرات احتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للمطالبة والمضي قدما في صفقة تبادل تفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التظاهرات جاءت بدعوات وتنظيم من القائمين على هذه الاحتجاجات، فاللافت والمغاير أيضا هذه المرة هو مطالبات من منظمي الاحتجاجات بأن تكون هناك تظاهرات أمام منازل أعضاء ووزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في حزب الليكود الذي ينتمي ويترأسه نتنياهو، ومن ضمن المطالب أن تكون هناك اليوم تظاهرة أمام منزل الرئيس الوزراء الإسرائيلي في قصاريا بالقرب من حيفا وفي القدس المحتلة.

وأوضحت أن شارع “آيلون” تم إغلاقه، هذا الشارع الرئيسي والمفصلي الذي يربط بلدات تل أبيب الكبرى، حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران وسط هذا الشارع وإغلاقه، ما أدى وتسبب في أزمة مرورية خانقة، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاحات تطورت وأصبحت المطالب مختلفة، حيث هناك دعوات للاعتصام في تل أبيب بتحديدًا أمام مقر الهستدروت وهو اتحاد نقابة العمال الإسرائيليين.