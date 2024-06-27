الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم إعاقتها البصرية والسمعية.. قصة استثنائية فى ذكرى ميلاد "هيلين كيلر"

الكاتبة هيلين كيلر
الكاتبة هيلين كيلر

تحل اليوم الخميس الموافق 27 يونيو، ذكرى ميلاد الكاتبة الأمريكية هيلين كيلر، والتي استطاعت إنجاز عدد هائل من الأعمال الأدبية، رغم فقدها حاستي البصر والسمع، ولفتت إليها أنظار العالم بأن الأشخاص ذوى الإعاقة إذا أتيحت لهم الفرصة للتدريب والتعلم سيتمكنون من تحقيق الإنجازات الاستثنائية.

ما السبب في إصابة هيلين كيلر بالعمى والصمم؟

وُلدت كيلر في 27 يونيو 1880 في توسكومبيا، ألاباما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصيبت بالصمم والعمى بعد إصابتها بحمى شديدة في عمر 19 شهرًا، ومن خلال تدريبها على أيدي معلمتها آن سوليفان، من معهد بيركنز للمكفوفين في بوسطن، والتي علمتها طريقة برايل وقراءة الشفاه وتهجئة الأصابع وفي النهاية كيفية التحدث، أصبحت كيلر رمزًا عالميًا للأطفال للتغلب على أي عقبة.

رحلة استثنائية لتعلم هيلين كيلر الكتابة والتحدث 
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رحلة استثنائية لتعلم هيلين كيلر الكتابة والتحدث 

وفي غضون أشهر، تعلمت كيلر الشعور بالأشياء وربطها بالكلمات المكتوبة بإشارات الأصابع على راحة يدها، وتعلمت قراءة الجمل من خلال الشعور بالكلمات البارزة على الورق المقوى، وتكوين جمل خاصة بها عن طريق ترتيب الكلمات في إطار. 

وخلال الفترة من 1888 إلى 1890 أمضت الشتاء في معهد بيركنز لتتعلم طريقة برايل، ثم بدأت عملية بطيئة لتعلم التحدث، وفي سن الرابعة عشرة، التحقت بمدرسة رايت هيوماسون للصم في مدينة نيويورك، وأكلمت رحلتها التعليمية، حتى حصلت على القبول في كلية رادكليف في عام 1900 وتخرجت فيها بامتياز في عام 1904.

هيلين كيلر

بعد أن طورت هيلين كيلر، مهاراتها في التحدث والكتابة، بدأ كيلر في الكتابة عن العمى، وقبل إدوارد دبليو بوك مقالاتها في مجلة "بيت السيدات" وحذت حذوها مجلات كبرى أخرى مثل The Century و McClure's و The Atlantic Monthly.

أعمال هيلين كيلر الأدبية

أعمال هيلين كيلر الأدبية

كتبت عدة أعمال أدبية هامة، منها سيرة حياتها، أبرزها كتابها قصة حياتي "1903"، التفاؤل "1903"، العالم الذي أعيش فيه "1908"، النور في ظلمتي "1927"، الباب المفتوح "1957". 

ووفقًا للموسوعة البريطانية  Britannica، بدأت هيلين كيلر في عام 1913 بإلقاء المحاضرات، بمساعدة مُترجم، نيابة عن المؤسسة الأمريكية للمكفوفين، والتي أنشأت لها فيما بعد صندوقًا بقيمة مليوني دولار، وتمكنت في نشر محاضراتها من خلال جولاتها في الكثير من الأماكن حول العالم. 

كما شاركت هيلين كيلر، في تأسيس اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مع الناشط الأمريكي في مجال الحقوق المدنية روجر ناش بالدوين وآخرين في عام 1920، وكانت لها جهود مؤثرة لتحسين معاملة الصم والمكفوفين لإخراج المعاقين من المصحات، كما أنها دفعت إلى تنظيم لجان خاصة لرعاية المكفوفين في 30 ولاية بحلول عام 1937.

هيلين كيلر ذكرى ميلاد الأعمال الأدبية طريقة برايل الكتابة مجلة

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