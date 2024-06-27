الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة في دوري نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الجونة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر والجونة بدوري نايل

يواجه مودرن فيوتشر نظيره الجونة، في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023 - 2024).

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، أحمد كباكا، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.

خط الهجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، الحاجي باري، طارق طه، علي ياسر، عمر وائل، أحمد عاطف، خالد رضا، محمد نصير.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والجونة بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة مودرن فيوتشر والجونة، على الهواء مباشرة، في تمام الرابعة عصرا، حيث يسبقها أستوديو تحليلي عبر القناة ذاته، يقدمه يحيى حمزه، رافقة الكباتن تامر صقر وحسني عبد ربه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الغياتي، ومراسل من أرض الملعب أحمد عبد الملك.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر والجونة

يقود مباراة مودرن فيوتشر والجونة، تحكيميا خالد جمال الغندور ويعاونه إبراهيم السوداني حكم مساعد أول، وأحمد عبد المنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة مودرن فيوتشر والجونة بدوري نايل

موقف مودرن فيوتشر بدوري نايل

يحتل مودرن فيوتشر، المركز السابع بجدول دوري نايل برصيد 38 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر، حيث حقق تسعة انتصارات و11 تعادل بينما تلقى مرارة الهزيمة في 6 مباريات.

موقف مودرن فيوتشر بدوري نايل

فيوتشر يسقط الجونة بالدور الأول

أسقط مودرن فيوتشر نظيره الجونة، خلال مواجهة الدور الأول بثلاثية مقابل هدف.

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