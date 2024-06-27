الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة/ أسيوط الغربي عند كوبري دمو بجوار الصوب نطاق محافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

وكان  ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده تلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي عند كوبري دمو نطاق المحافظة ووجود مصابين.


على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة مسفرًا عن انقلابها وقد نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص تراوحت إصابتهم ما بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسد.


ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اصابة 5 اشخاص طريق القاهرة أسيوط الغربي حادث انقلاب سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص مدير أمن الفيوم

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