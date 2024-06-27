استجابة لـ«الدستور».. محافظ بنى سويف يوجه بسرعة علاج فتاة من ذوى الهمم

تابع د.محمد غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولى الهيئة العامة للتأمين الصحي ما تم تنفيذه من توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية لفتاة من ذوي الهمم من المحافظة والتي تم تداول حالتها الصحية على صفحة «الدستور» حيث كانت تعاني من ظروف صحية حرجة.

وقال د.محمد يحيى، مدير التأمين الصحي ببني سويف، إنه تم اليوم إرسال فريق طبي يضم بعض التخصصات من مستشفى التأمين الصحي لمحل إقامة الحالة بمدينة بني سويف الجديدة والذي قام بالفحص الطبي على الحالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وتحاليل وفحوصات لازمة للتشخيص الدقيق والاتفاق على برنامج وإجراءات العلاج.

تم توجيه فريق طبي وإداري يتكون من د.حنان خلف، مدير الشئون الطبية، ود.أحمد يسري، عضو الشئون الطبية، د.مصطفى ناجي إخصائي عظام، الدكتور أحمد حسام، ومحمد عصمت إدارة خدمة المواطنين، وأسماء يحيي، مكتب مدير فرع لبحث الحالة الصحية للسيدة زكية "وشهرتها نورا" التي تعاني من مرض هشاشة العظام "المعروف بالعظام الزجاجي" ومشكلات صحية بالرئة أدت إلى صعوبة التنفس واستخدام التنفس الصناعي.

والفتاة المريضة، بحسب إفادة أسرتها، حاصلة على بكالوريوس تجارة وماجستير إدارة أعمال وأصيبت بالمرض منذ طفولتها لكن منذ قرابة 4 سنوات بدأت تظهر آلام وتداعيات المرض عليها، ما أفقدها القدرة على الحركة وبدأت تعاني من صعوبة في التنفس وتلتمس عرضها على متخصصين لبحث حالتها وتوفير ما يمكن من علاج حيال معاناتها من التواء في العمود الفقري وليونة بالعظام.