بعبوة محلية الصنع.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل "كمين جنين" لقوات الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه من أكثر من سنة، لربما سنتين ماضيتين، كانت قوات الاحتلال تريد التخلص من المقاومة الفلسطينية داخل جنين ومخميها، ولكن عبثًا أن تحاول.. لا فناء لثائر، هذا ما يقال، وهذه المقولة الشهيرة لدى الفلسطينيين، فلا تستطيع قوات الاحتلال ردع المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين ومخيمها وأن تقول إنها وأدت هذه المقاومة داخل المخيم.

وأشارت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى الكمين المركب من قبل المقاومة الفلسطينية داخل مخيم جنين، الذي اقتحمه الاحتلال بقوات خاصة قد تسللت إلى المخيم، وبعد ذلك أسندت بآليات وعدد كثير من جرافات الاحتلال لهذه القوى العسكرية، حيث قامت القوة الخاصة باعتقال ثلاثة مواطنين.

وأوضحت أن هذا الاقتحام كان واسعا منذ ساعات المساء وحتى ساعات الفجر الأولى، حتى انسحبت قوات الاحتلال بعد وقوع هذه القوة فى كمين مركب، عندما زُرعت عبوة ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار من قِبل المقاومة الفلسطينية داخل المخيم وفجّرت مدرعة النمر، حيث نتذكر أن هناك مدرعات قد دخلت حيز التنفيذ، سواء في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، وهذا حدث في الكمين، حيث وقعت هذه القوة في هذا الكمين، ولكن جاءت قوة مساندة لهذه القوة لتخليصها من هذا الكمين، إذ وقعت أيضًا بكمين آخر بعبوة ناسفة شديدة الانفجار محلية الصنع، ليعلن صباح هذا اليوم عن مقتل جندي من لواء القناصة، وإصابة عدد من جنود الاحتلال ما بين جروح خطيرة ومتوسطة.