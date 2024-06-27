اضطرابات المناعة والتشوهات الخلقية أبرز المضاعفات العصبية لفيروس زيكا

يعد فيروس زيكا من الأمراض المشائعة والمنتشرة، ويمكن الإصابه به عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة المصابة، والمعروفة بنقل العدوى مثل حمى الضنك وشيكونغونيا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "Hindustan times"، فغالبية المصابين بفيروس زيكا إما يظلون بدون أعراض (ما يصل إلى 80٪) أو تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل الحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة وآلام الجسم وآلام المفاصل، وإليكم أبرز المضاعفات العصبية الناجمة عن فيروس زيكا.

المضاعفات العصبية الناجمة عن فيروس زيكا: مصدر قلق خطير

من المعروف أن فيروس زيكا يسبب مضاعفات عصبية مثل متلازمة غيلان باريه التي يمكن أن تهدد الحياة وغيرها من اضطرابات المناعة الذاتية.

ومن ضمن الأضرار، إذا كانت المرأة حاملًا، فإن فيروس زيكا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالحالات الخلقية (الموجودة عند الولادة) لدى الطفل، مثل فقدان الرؤية أو نمو الدماغ غير السليم، وسيؤدي فيروس زيكا أيضًا إلى صغر الرأس حيث يكون رأس الطفل أصغر من المتوقع مقارنة بعمر الطفل، ويجب على النساء الحوامل توخي أقصى درجات الحذر ومنع الإصابة بهذا الفيروس لذلك، اعتني بصحتك وستكون بالتأكيد قادرًا على إبعاد فيروس زيكا.

معلومات عن فيروس زيكا

ونشأ وباء واسع الانتشار بسبب فيروس زيكا في البرازيل وانتشر في الأمريكتين، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة لإثارة اهتمام دولي عام 2016.

وسجلت الهند تفشي الفيروس زيكا في ولاية جوجارات بغرب البلاد في عام 2017.

وينتشر فيروس زيكا عن طريق بعوضة الزاعجة، "أديس إيجيبتي"، التي توجد بكثافة عالية في الولاية، كما يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وتم الربط بين المرض وبين الأمراض العصبية والعيوب الخلقية مثل صغر حجم الرأس، الذي يتسبب في ولادة الأطفال برأس أصغر بسبب خلل في نمو الدماغ.