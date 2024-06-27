حكم سابق يكشف تفاصيل خلاف بين مأمون الشناوي وعبد الحليم حافظ

قال الكابتن أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، ونجل شقيق الشاعر الكبير مأمون الشناوي، إن والده كان مترابطا بصورة كبيرة مع أشقائه، معبرًا: "مأمون الشناوي شاعر شامل، وكانت بدايته القصيدة، وكانت أسرة والدي مترابطة بصورة كبيرة".

مسيرة مأمون الشناوي الفنية

وأكد أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن مأمون الشناوي كان يرى أن الشاعر المتميز يجب أن يكون متقنا للكتابة باللغة العربية الفصحى، إلى جانب القدرة على إنتاج الأشعار الشعبية البعيدة عن اللغة العربية الثقيلة من أجل مواكبة تطورات العصر.

أضاف في حديثه، أن أغنية "أنا لك ع طول" غناء عبد الحليم حافظ، كتبخها مأمون الشناوي لتتماشى مع تلحين الراحل محمد عبد الوهاب، أي أن التلحين سبق الكلمات، وهذا دليل على تمكنه وبراعته.

خلاف مأمون الشناوي مع العندليب

وتابع: "كان فيه خلاف كبير بين عبد الحليم حافظ وعمي مأمون الشناوي، ورفض الشناوي أن يتعاون مع العندليب في عمل فني لفترة زمنية كبيرة، والخلاف كان بسبب اتجاه العندليب للتعاون مع الشعراء الجدد، واتهام الشعراء الكبار بجمود المشاعر في الكلمات المستخدمة في أشعارهم".